Einbruch in Juweliergeschäft

Ein Juweliergeschäft in Marburg ist am frühen Montagmorgen in das Visier von Einbrechern geraten.

Zwei Personen verschafften sich nach Angaben der Polizei gewaltsam Zutritt zum Gebäude und stahlen eine noch unbekannte Anzahl von Schmuckstücken. Nach den Tätern wird gefahndet.