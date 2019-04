Einbruch in Melsunger Tafel

Geringe Beute Einbruch in Melsunger Tafel

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in die Räume der Melsunger Tafel eingebrochen.

Sie klauten eine geringe Menge an Wechselgeld, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Der Schaden an der aufgebrochenen Tür beträgt rund 500 Euro. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.