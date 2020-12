Einbruch in Sandgruben-Halle

Unbekannte sind am Wochenende in die Lagerhalle einer Sandgrube in Volkmarsen (Waldeck-Frankenberg) eingebrochen und haben dort ein Stromaggregat im Wert von 2.500 Euro entwendet.

Der oder die Täter brachen ein Tor auf, stahlen zunächst eine Schubkarre und transportierten damit das Aggregat ab.