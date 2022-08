Einbruch in Schnellrestaurant

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in einem Schnellrestaurant in Vellmar (Kassel) den Tresor aufgesägt und das darin befindliche Bargeld gestohlen.

Wie die Polizei am Dienstag meldete, waren die Täter durch das Fenster des Autoschalters eingebrochen. Verursachter Schaden: mehrere tausend Euro.