Am Freitagmorgen sind Unbekannte in eine Spielothek in der Eschollbrücker Straße in Darmstadt eingebrochen.

Der Polizei zufolge schlugen die Täter um 4.30 Uhr ein Fenster ein und versuchten erfolglos einen Wechselgeldautomaten zu knacken. Sie flüchteten ohne Beute.