Geldkassette gestohlen Einbruch in Tankstelle

Drei unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Tankstelle in Ehringshausen (Lahn-Dill) eingebrochen.

Laut Polizei erbeuteten sie eine Geldkassette mit mehreren tausend Euro. Zudem verursachten sie mit einer Axt einen Schaden von mindestens 5.000 Euro. Sie flohen mit einem Auto. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.