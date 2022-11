Nach einem Einbruch in ein Technikhäuschen sind laut Polizei am Dienstag Festnetz und Internet der Telekom in Bischoffen und Hohenahr (Lahn-Dill) ausgefallen.

Demnach hatten sich Unbekannte Zutritt verschafft und Kabel durchtrennt. Beute machten sie nicht. Durch die Störung waren die Notrufnummern 110 und 112 vom Festnetz zunächst nicht erreichbar.