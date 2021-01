Einbruchserie in Alsfelder Mehrfamilienhäusern

Fahndung bislang erfolglos Einbruchserie in Alsfelder Mehrfamilienhäusern

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Alsfeld (Vogelsberg) eine Serie von Einbrüchen in Mehrfamilienhäuser verübt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erbeuteten sie Arbeitsgeräte, Kleidung, Schmuck, Elektrogeräte und zwei Fahrräder. Zeugen beobachteten in der Nacht einen dunkelblauen Van, der ohne Licht fuhr. Die Fahndung blieb bislang erfolglos.