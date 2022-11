Einbrüche - Verdächtige in Marburg in U-Haft

Festnahme Einbrüche - Verdächtige in Marburg in U-Haft

Nach der Flucht vor einer Kontrolle hat die Polizei in der vergangenen Woche eine 28-Jährige in Marburg festgenommen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, ergab sich im Laufe der Ermittlungen der Verdacht, dass die Frau an vier Einbrüchen und einer Brandstiftung beteiligt war. Sie sitzt in Untersuchungshaft.