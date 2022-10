Einbrüche in Kleingartenanlage

6.000 Euro Schaden Einbrüche in Kleingartenanlage

Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag in mehrere Hütten einer Kleingartenanlage in Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) eingebrochen.

Nach Polizeiangaben vom Montag nahmen sie Einrichtungsgegenstände, Maschinen und Werkzeuge mit. Der Gesamtschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.