Eine Festnahme Mann in Club zusammengeschlagen

In einem Tanzlokal in der Frankfurter Innenstadt wurde am Sonntagmorgen ein 38-Jähriger verletzt.

Nach Polizeiangaben vom Mittwoch war er zuvor mit einem 34-Jährigen aneinander geraten, woraufhin der ihm ins Gesicht schlug. Fünf weitere Männer traten und schlugen ihn, als er schon am Boden lag. Die Polizei nahm den 34-Jährigen fest, die anderen Männer flohen. Der Verletzte kam ins Krankenhaus.