Nach einem schweren Unfall ist die A3 bei Seligenstadt gesperrt. Eine Frau kam auf der Fahrbahn in Richtung Würzburg ums Leben.

Nach Angaben der Polizei waren am Samstagvormittag in Höhe Seligenstadt (Offenbach) gegen 10.50 Uhr zwei Fahrzeuge zusammengeprallt. Nach ersten Ermittlungen wollte ein 56-jähriger Autofahrer mit seinem BMW auf die Autobahn auffahren, geriet dabei jedoch ins Schleudern. Der Z3 schleuderte über alle drei Fahrstreifen und stieß auf der linken Fahrspur mit einem Auto zusammen.

Die 57 Jahre alte Beifahrerin des Unfallverursachers wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Das Ehepaar, das in dem anderen Auto unterwegs war, blieb unverletzt.

Die A3 Frankfurt Richtung Würzburg musste in Höhe Seligenstadt gesperrt werden. Zwischen Hanau und Seligenstadt hat sich ein Stau gebildet. An der Anschlussstelle Seligenstadt kann abgefahren werden, eine Auffahrt auf die A3 Richtung Würzburg ist aber nicht möglich. Die Umleitungsempfehlung führt ab Hanau über die U43 und U73.

Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter hinzugezogen. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens ist ein Hubschrauber im Einsatz. Nach Angaben der Autobahnpolizei wird die Vollsperrung der A3 bis voraussichtlich 15 Uhr dauern.

