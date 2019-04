Eine Verletzte bei Brand in Wohnung

bad Vilbel Eine Verletzte bei Brand in Wohnung

Bei einem Brand in einer Wohnung in Bad Vilbel ist am Donnerstag eine Frau leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei vom Freitag geriet ein Topf auf dem Herd in Brand. Die Frau erlitt eine Rauchgasvergiftung. Bei dem Brand entsand ein Schaden von rund 3.000 Euro.