Einem Pizzaboten ist im Dienst das Auto gestohlen worden.

Er habe den alten und fast wertlosen VW Lupo am Montagabend kurz vor der Pizzeria in der Brüder-Grimm-Straße in Vellmar (Kassel) stehen und den Schlüssel stecken lassen und dann feststellen müssen, dass der grüne Wagen nicht mehr da sei, meldete die Polizei am Dienstag. Sie sucht Zeugen für den Vorfall.