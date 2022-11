Einfamilienhaus in Hauneck in Flammen

Ein Einfamilienhaus ist am Freitagmittag in Hauneck (Hersfeld-Rotenburg) in Flammen aufgegangen.

Nach Polizeiangaben brannte zuerst aus noch unklaren Gründen das Dach. Als es zusammenbrach, griff das Feuer auf das ganze Gebäude über. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen auf Nachbarhäuser. Eine Einsatzkraft wurde leicht verletzt. Der Schaden beträgt rund 400.000 Euro.