Wegen einer Bedrohungslage hat die Polizei ein Einkaufszentrum in Hofheim geräumt. Nach gut zwei Stunden konnte Entwarnung gegeben werden.

Aus Sicherheitsgründen hatte die Polizei am Samstagmorgen das Chinon Center in Hofheim geräumt und durchsucht. Zuvor war beim Polizeipräsidium Westhessen ein Hinweis per E-Mail auf einen gefährlichen Gegenstand in dem Einkaufszentrum eingegangen.

Alle Kunden, die am Morgen einkauften, mussten das Gebäude verlassen, das Gelände und das Parkhaus wurden abgesperrt. Ein Bäcker, ein Supermarkt und einige andere Geschäfte hatten bereits geöffnet. Auch die nahegelegene B519 wurde in beide Richtungen gesperrt.

Gegen 11.15 Uhr war wieder alles vorbei: Nach Angaben der Polizei wurde bei der Durchsuchung des Chinon Centers nichts gefunden. Den Verfasser der E-Mail erwarten strafrechtliche Ermittlungen, teilte die Polizei mit.

Sendung: hr-iNFO, 18.8.2018, 11.00 Uhr