Mehrere Brände in der Nacht: Zwei Verletzte und hohe Schäden

Einsätze in Usingen, Brachttal, Mücke

Die Feuerwehren in Hessen sind zu mehreren größeren Bränden ausgerückt. In Usingen wurde ein Ehepaar verletzt, in Brachttal eine Lagerhalle komplett zerstört.

In Hessen hat es drei größere Brände gegeben - mit Verletzten und hohen Schäden. In Usingen (Hochtaunus) wurde ein Ehepaar beim Brand seines Wohnhauses verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Gebäude, ihr Auto und der Carport sind demnach komplett zerstört.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sich am späten Freitagnachmittag ein technisches Gerät unter dem Carport am Haus überhitzt und den Unterstand in Flammen aufgehen lassen. Anschließend griff das Feuer auf das Wohnhaus über. Rettungskräfte brachten beide Eheleute mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von etwa 400.000 Euro.

Lagerhalle in Vollbrand

Ebenfalls mehrere hunderttausend Euro Schaden entstand bei einem Brand in Brachttal (Main-Kinzig), wie die Polizei mitteilte. Dort brannte eine Lagerhalle eines Holz verarbeitenden Betriebs. Das Feuer war am Samstag gegen 2 Uhr gemeldet worden.

Als die Feuerwehr eintraf, stand die Lagerhalle bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten sollten sich nach Angaben der Polizei bis zum Mittag hinziehen. Verletzt wurde niemand. Warum die Lagerhalle in Brand geriet, wird noch ermittelt.

Bewohner retten sich

In Mücke (Vogelsberg) geriet eine Scheune mit angrenzendem Wohnhaus in Brand. Die Bewohner konnten rechtzeitig ins Freie retten. Die Scheune brannte laut Polizei komplett aus. Am Wohnhaus wurden die Fassade und das Dach beschädigt. Zudem wurden ein Auto und ein Traktor in Mitleidenschaft gezogen.

Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 250.000 Euro. Zwischenzeitlich waren rund 150 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar.