Rettungskräfte haben wegen eines Notrufs in der Nacht zum Mittwoch in Wiesbaden nach einem mutmaßlich in den Rhein gestürzten Menschen gesucht.

Gegen Mitternacht wurde der Einsatz ergebnislos abgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Eine Frau habe schemenhaft etwas von einer Brücke fallen sehen.