Am Einsatzort angekommen: Der Einsatz auf der Platte in Wiesbaden dauerte rund vier Stunden Bild © Feuerwehr Wiesbaden

Einsatz in Wiesbaden

Die Wiesbadener Feuerwehr ist in der Nacht zu mehreren Bränden ausgerückt. Ein Waldbrand war aus der Stadt gut sichtbar – die Einsatzkräfte konnte das Feuer zunächst aber nicht finden.

In Wiesbaden waren am späten Mittwochabend mehrere Notrufe eingegangen. Die Anruferinnen und Anrufer meldeten, dass es auf der Platte am Jagdschloss brenne. "Wir hatten mehrere Anrufe aus der Stadt, weil das Feuer aus der Stadt gut sichtbar war", sagte ein Feuerwehr-Sprecher.

Doch als die Einsatzkräfte oben ankamen, konnten sie das Feuer nicht finden. Über eine Stunde dauerte die Suche, bis sie hinter einer Bergkuppe im Bereich der Wehener Wand auf rund 5.000 Quadratmeter brennendes Gestrüpp und Baumstämme stießen. Es war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Feuerwehr muss 300 Höhenmeter zu Fuß bewältigen

Es sei sehr schwierig gewesen, an die Einsatzstelle zu gelangen, berichtete der Feuerwehr-Sprecher. Die Einsatzkräfte hätten zu Fuß gut 300 Meter bergauf mit ihrem Gerät zurückgelegt. "Das hat Kraft gekostet." Die Wasserversorgung im Waldgebiet konnte die Feuerwehr schließlich über einen Pendelverkehr der Löschtankfahrzeuge sicherstellen. Der Einsatz dauerte gut vier Stunden.

Misthaufen in Flammen

Noch während die Wiesbadener Einsatzkräfte mit dem Löschen auf der Platte beschäftigt waren, ging bereits der nächste Notruf ein: Zwischen Kloppenheim und Medenbach brannte ein 200 Quadratmeter großer Misthaufen.

Neben Freiwilligen Feuerwehren mussten Feuerwehrleute, die eigentlich frei hatten, dazu gerufen werden – weil die anderen Einsatzkräfte auf der Platte unterwegs waren. Auch die meisten Löschfahrzeuge waren bereits im Einsatz. Mit Hilfe eines Radladers wurde der brennende Mist schließlich auseinander gezogen und dann gelöscht.