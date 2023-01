Ergiebiger Regen hat am Sonntag in Solms-Oberbiel (Lahn-Dill) für einen Erdrutsch gesorgt.

Ein Haus wurde dabei schwer beschädigt. Nach Angaben der Feuerwehr ist es einsturzgefährdet. Nach den starken Regenfällen in der Nacht zum Sonntag hatten sich an einem Hang Erde und Geröll gelöst und waren gegen das Gebäude gerutscht. Ein großer Riss ist an einer Hauswand zu sehen. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, konnten die Bewohner das Haus eigenständig verlassen. Die L3020 ist zwischen Solms-Niederbiel und Solms-Oberbiel zunächst gesperrt.