Ein unbekanntes Pärchen soll in einem Supermarkt in Darmstadt Eiscreme gestohlen und Mitarbeiter mit einem Klappmesser bedroht haben.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte die Frau am Freitagabend das Eis im Wert von rund 25 Euro in ihren Rucksack gesteckt. Als ein Angestellter das Paar zur Rede stellte, zuckte es das Messer. Die Polizei sucht Zeugen.