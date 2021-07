Eine historische Zugstrecke in Mittelhessen wird in den Besitz der Eisenbahnfreunde Wetterau (EFW) in Bad Nauheim übergehen.

Der Verein betreibt die Streckenabschnitte zwischen Bad Nauheim und Münzenberg mit einer Museumsbahn und mit nicht öffentlichem Güterverkehr. Die gepachteten Grundstücke und Anlagen werden nun gekauft.