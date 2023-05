Eisenbahnüberführung in Hanau einen Monat vor Plan fertiggestellt

Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit ist die Eisenbahnüberführung an der Frankfurter Landstraße in Hanau in Betrieb genommen worden.

Die Bauarbeiten hätten einen Monat früher als geplant abgeschlossen werden können, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit. Das neue Bauwerk ersetzt den Bahnübergang, so dass die Fahrspuren für Autos nicht mehr über die Gleise, sondern unter der Bahnlinie hindurchführen.

Für Fußgänger und Radfahrer sind neben der Straße Wege entstanden. Zudem schaffe das verbreiterte Bauwerk - als Vorbereitung für die geplante Nordmainische S-Bahn - den benötigten Platz für zusätzliche Streckenkapazität, um die Bahnstrecke zwischen Hanau und Frankfurt von zwei auf vier Gleise auszubauen. Dort soll in Zukunft die Nordmainische S-Bahn auf eigenen Gleisen Frankfurt, Maintal und Hanau verbinden.