Bei einem Unfall eines Schulbusses auf eisglatter Straße bei Neukirchen (Schwalm-Eder) sind zwei Schüler leicht verletzt worden.

Diese seien 13 und 14 Jahre alt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Unfall ereigente sich bereits am Montag. Der Schulbus war bereits am Montagmorgen zwischen Schrecksbach und Neukirchen ins Rutschen gekommen und über zwei Leitpfosten in einen Straßengraben gerollt.

Im mittelhessischen Neustadt passierte zur gleichen Zeit ein Busunfall bei dem fünf Kinder verletzt wurden.