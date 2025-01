Warnung vor glatten Straßen am Sonntag

Eisregen-Gefahr in Hessen

Erst heftige Schneefälle, dann Eisregen: Der Sonntagvormittag wird ungemütlich. Besonders auf den Straßen kann es in ganz Hessen gefährlich werden. Zum Wochenstart gibt's dann April-Wetter.

Veröffentlicht am 04.01.25 um 12:04 Uhr

Am Sonntag kann es zu heftigem Glatteis in Hessen kommen.

Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Wetterexperten warnen vor Glätte auf Hessens Straßen. Nach ruhigem Winterwetter am Samstag wird es in der Nacht zum Sonntag bei -1 bis -5 Grad kälter. Dazu kommen Niederschläge, die aus dem Südwesten aufziehen.

"Wir erwarten Schnee, zum Teil kann es heftig und ausdauernd schneien. Einige Zentimeter Neuschnee werden da runterkommen", sagt hr-Wetterexperte Mark Eisenmann.

Der Deutsche Wetterdienst warnt, dass sich der Schneefall "bis zum Vormittag nordostwärts auf das ganze Land" ausbreiten könnte.

Glätte durch Eisregen über mehrere Stunden

Am Vormittag steigen die Temperaturen, so dass der Schnee in Regen oder Eisregen übergeht. Besonders im Westen sind lokal unwetterartige Entwicklungen möglich. Im Übergangsbereich ist Glatteis durch gefrierenden Regen wahrscheinlich.

Besonders auf den Straßen kann es dann gefährlich werden. "Es kann erhebliche Probleme durch Regen und Eis geben. Der Eisregen kann auch mehrere Stunden andauern und einen Eispanzer bilden", so Eisenmann.

Später am Tag steigen die Temperaturen auf milde 4 bis 8 Grad, es gibt nur noch Regen, das Eis nimmt ab. In den Hochlagen sind starke bis stürmische Böen möglich.

Milde Temperaturen zum Wochenstart

In der Nacht zum Montag bleibt es regnerisch und bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 5 bis 2 Grad. Im Bergland werden weiter starke bis stürmische Böen erwartet.

Tagsüber wird bei 8 bis 13 Grad es deutlich milder und sehr windig, gebietsweise auch stürmisch - ein Hauch von April zum Jahresstart.

Zum Dienstag sinken die Temperaturen wieder, mit 3 bis 7 Grad wird es aber nicht wieder so kalt wie am Sonntag. "Mit Schnee und Eis ist dann erstmal nicht mehr zu rechnen", so der hr-Meteorologe.