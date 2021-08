Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat im vergangenen Jahr knapp sechs Millionen Euro an das Hilfswerk "Brot für die Welt" überwiesen.

Da auch Kollekten aus 2019 mit in das Ergebnis eingeflossen seien, sei es deutlich höher ausgefallen als ein Jahr zuvor, teilte die EKHN am Donnerstag in Darmstadt mit. Die pandemiebedingt reduzierten Gottesdienstbesuche würden sich erst im Jahresergebnis 2021 niederschlagen.