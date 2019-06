Feuer in Fulda [Audioseite]

Elf Verletzte bei Brand in Fulda - darunter fünf Kinder

Ein Feuer in einem Wohnhaus in Fulda hat am Samstag einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst. Elf Menschen wurden dabei teils schwer verletzt.

In Fulda hat am frühen Samstagmorgen ein Wohnhaus gebrannt. Elf Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, darunter fünf Kinder. Das bestätigte die Polizei dem hr.

Das Feuer war gegen 4 Uhr im Heizungskeller des Hauses ausgebrochen. Was den Brand verursacht hat ist noch unklar.

Zwei Schwerverletzte

Elf Bewohner des Hauses mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Darunter befanden sich auch fünf Kinder zwischen zwei und fünf Jahren, teilte die Feuerwehr mit. Zwei Personen wurden durch die eingeatmeten Rauchgase schwer verletzt.

Das Haus ist vorläufig nicht bewohnbar, sagte die Polizei. Den Sachschaden bezifferte der Sprecher auf rund 50.000 Euro.

Sendung: hr-iNFO, 08.06.2019, 9 Uhr