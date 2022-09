Elf Menschen in einem Mehrfamilienhaus in Eltville (Rheingau-Taunus) haben am Mittwoch mutmaßlich eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten.

Unter den Verletzten sind sechs Feuerwehrleute und drei Rettungsdienstmitarbeiter, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als Ursache werde eine Gasansammlung im Raum vermutet, die durch das Öffnen der Fenster später nicht mehr messbar war.