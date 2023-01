Elfjährige in Frankfurt sexuell angegriffen

Ermittlungen Elfjährige in Frankfurt sexuell angegriffen

Die Polizei hat einen 24-Jährigen in Frankfurt festgenommen, der eine Elfjährige sexuell angegriffen haben soll.

Laut Polizeimeldung vom Freitag trat er in einem Einkaufszentrum im Gallus von hinten an sie heran und fasste ihr zwischen die Beine. Ein Zeuge verfolgte und stellte den Mann. Die Beamten nahmen ihn vorübergehend in Gewahrsam.