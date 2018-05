Polizisten haben ein vergessenes Einhorn-Plüschtier aus einem Hotel in Flörsheim "gerettet". Eine Elfjährige aus Niedersachsen hatte es dort vergessen und sich wegen der Bedeutung des Plüschtiers an die Polizei gewandt.

Gerettet: Einhorn "Marina" auf der Polizeiwache. Bild © Polizeipräsidium Westhessen

Um ein vergessenes Einhorn hat sich die Polizei in Flörsheim (Main-Taunus) auf Bitten einer Elfjährigen aus Niedersachsen liebevoll gekümmert. Auslöser für den Einsatz einer Streife war ein "verzweifelter Anruf" einer Familie aus Osterholz-Scharmbeck nördlich von Bremen, wie das Polizeipräsidium Westhessen am Mittwoch mitteilte.

Verzweifelt war demnach vor allem das Mädchen, das sein Kuscheltier in einem Hotel in Flörsheim vergessen hatte. Die Elfjährige hatte vor einigen Wochen mit ihren Eltern wegen eines Fußballspiels des SV Werder Bremen beim FSV Mainz in dem Hotel übernachtet und als Glücksbringer das Plüschtier dabei.

Die Einhorn-Retter der Polizei in Flörsheim. Bild © Polizeipräsidium Westhessen

Geschenk einer verstorbenen Tante

Das "heißgeliebte Einhorn Marina", Geschenk einer verstorbenen Tante, habe "eine ganz besondere Bedeutung für das Mädchen", erklärte die Polizei.

Da die Familie aber das Hotel offenbar nicht zur Zusendung des Kuscheltiers bewegen konnte, fuhr dort schließlich ein Streifenwagen vor. Polizisten holten das Einhorn ab und schickten es zurück in den Norden - zusammen mit einem neuen Gefährten als Geschenk, "dem Polizeikuscheltier Leon". Die Familie habe sich mehrfach bei der Polizei bedankt.