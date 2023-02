Rettungskräfte suchen in der Lahn nach dem Elfjährigen. Der Junge starb einen Tag später an seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Rettungskräfte suchen in der Lahn nach dem Elfjährigen. Der Junge starb einen Tag später an seinen Verletzungen im Krankenhaus. Bild © picture-alliance/dpa

Nach einem Schlauchboot-Unfall auf der Lahn ist ein elfjähriger Junge tot. Er war bei Dautphetal aus dem Boot gefallen und später bewusstlos gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft Marburg ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung gegen zwei Männer.

Die Staatsanwaltschaft Marburg ermittelt nach dem Tod eines Elfjährigen in der Lahn bei Dautphetal (Marburg-Biedenkopf) wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen zwei Männer im Alter von 31 und 35 Jahren.

Die beiden Männer aus dem Marburger Hinterland und der Junge waren am Samstag mit einem Schlauchboot auf der Lahn gekentert. Während die Männer sich aus eigener Kraft aus dem Fluss retten konnten, wurde der Elfjährige erst rund vier Stunden später von Rettungskräften bewusstlos im kalten Fluss entdeckt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er am Sonntagabend an seinen Verletzungen. Eine Obduktion soll nun weitere Hinweise auf das Unglück geben.

Hochwasser sorgt für hohe Fließgeschwindigkeiten

Der 31 Jahre alte Mann ist laut Staatsanwaltschaft der Lebensgefährte der Mutter des Elfjährigen. In welchem Verhältnis der 35-Jährige zu dem Jungen steht, war zunächst nicht bekannt. Auch die Unfallursache war am Montag weiter unklar. Hochwasser sorge aktuell auf der Lahn für hohe Fließgeschwindigkeiten, sagte ein Sprecher des Landkreises Marburg-Biedenkopf.

Rund 250 Einsatzkräfte hatten sich am Samstagnachmittag an der Suche unter anderem mit einem Hubschrauber und einer Drohne beteiligt. Sie entdeckten den Elfjährigen schließlich in einem Abschnitt der Lahn zwischen Friedensdorf und Carlshütte.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen