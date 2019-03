Ein unbekannter Jugendlicher hat einem elf Jahre alten Jungen in einem Bus in Schwalbach (Main-Taunus) am Freitag mehrfach ins Gesicht geschlagen.

Ein Begleiter filmte die Tat mit dem Smartphone. Der elfjährige verletzte sich leicht. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise, wie sie am Montag mitteilte.