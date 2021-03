Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Der Fall einer verstorbenen 21-Jährigen aus Limburg muss neu verhandelt werden. Eigentlich wurden ihre Eltern wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Der Bundesgerichtshof hat dieses Urteil nun aufgehoben. Im Raum steht eine höhere Strafe.

Der Fall einer kranken jungen Frau mit Downsyndrom aus Limburg, der die Familie beim Sterben zusah, ohne Hilfe zu holen, muss noch einmal neu vor Gericht verhandelt werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob am Mittwoch die Verurteilung der Eltern aus Mittelhessen zu jeweils zwei Jahren Haft auf Bewährung auf. Auch der Freispruch für die Schwester der Toten hatte keinen Bestand. Das Landgericht Limburg habe sein Urteil nicht ausreichend begründet, bemängelten die obersten Strafrichter in Karlsruhe.

Die zuckerkranke Josephine, die bis dahin immer gefördert und medizinisch versorgt worden war, starb 2016 mit 21 Jahren durch Insulin-Mangel. Am Tag ihres Todes hatte sich ihr Zustand dramatisch verschlechtert. Trotzdem riefen Eltern und Schwester keinen Arzt, sondern versammelten sich am Abend bei der Sterbenden im Wohnzimmer. Die Schwester hielt sie im Arm, als der Atem aussetzte. Erst dann wählte die Familie den Notruf - viel zu spät.

Indizien nicht in Gesamtschau gewürdigt

Die Richter am Landgericht, die kein Motiv finden konnten, hatten die Eltern 2019 nur wegen fahrlässiger Tötung verurteilt, nicht wegen Totschlags durch Unterlassen. Die Schwester, die wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt war, hatten sie freigesprochen. Dagegen hatte die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt. Die BGH-Richter stellten aber auch Rechtsfehler zuungunsten der Eltern fest.

Damit ist der Ausgang eines zweiten Prozesses offen. Er soll nicht mehr in Limburg stattfinden, sondern am Landgericht Frankfurt. Der Vorsitzende Richter Ulrich Franke sagte bei der Urteilsverkündung, das Landgericht habe zwar Indizien aufgezählt, diese aber nicht in der Gesamtschau gewürdigt. Stattdessen werde das Urteil nur mit dem Abstimmungsergebnis im Senat begründet.

Auch Körperverletzung mit Todesfolge kommt in Betracht

Franke sagte, als Straftatbestand komme auch Körperverletzung mit Todesfolge infrage. Bei der Schwester werde zu prüfen sein, ob diese bei der Betreuung und Pflege eine Schutzfunktion übernommen habe, die sie auch unabhängig von den Eltern zum Eingreifen verpflichtet hätte.

Sendung: hr-iNFO, 31.03.2021, 18.00 Uhr