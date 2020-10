Gedenken an Elvis Presley

Gedenken an Elvis Presley Elvis-Statue vorgestellt

Eine bronzene Statue von Rock'n-Roll-Legende Elvis Presley (1935-1977) ist am Montag in Sinn (Lahn-Dill) vorgestellt worden.

Die lebensgroße Figur soll an einem Brückengeländer in Bad Nauheim (Wetterau) aufgestellt werden. Dort war auch das Foto entstanden, das als Vorlage diente. Presley lebte als US-Soldat von 1958 bis 1960 in Bad Nauheim.