Vor dem EM-Spiel zwischen England und Dänemark gibt es in Frankfurt kein Vorbeikommen an den Fußballfans. In der Innenstadt zeigt sich genau das Bild, das man erwarten konnte und durfte. God save the Brits! Später sollen auch die Royals ins Stadion kommen.

Audiobeitrag Audio Frankfurter Polizei bereitet sich auf EM-Spiel Dänemark-England vor Audio Polizisten unter England-Fans in Frankfurt auf dem Römerberg am Justitia-Brunnen. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Frankfurt in Weiß und Rot: Die englischen und dänischen Fußballfans haben in der Stadt für überschwängliche EM-Stimmung gesorgt. Vor dem Gruppenduell der beiden Mannschaften am Donnerstagabend (18 Uhr) verwandelten die Anhänger Frankfurt in eine Party-Zone.

Mehr als 2.000 englische Fans nahmen den Römerberg bereits am Mittag in Beschlag - und das, obwohl ihr Treffpunkt eigentlich nahe der Hauptwache geplant war. Während die Frankfurter Polizei auf X dazu mahnte, das Abbrennen von Pyrotechnik zu unterlassen, nahm einer der britschen Fans oben ohne ein Bad im - eigentlich abgesperrten - Justitia-Brunnen. Das Schwert der Justitia blieb diesmal aber unberührt.

Die Dänen verwandelten den Opernplatz und anliegende Orte in ein rotes Trikot-Meer. Dort trafen sich laut Polizei rund 3.500 Fans. Die Stimmung in der Stadt sei gut und friedlich, sagte ein Polizeisprecher. "Bisher gab es überhaupt keine Probleme."

Bildergalerie Bildergalerie Dänemark- und England-Fans feiern vor EM-Spiel in Frankfurt Bild lädt... 1/15 Die Fußballnationalmannschaften Englands und Dänemarks treffen um 18 Uhr im Stadion in Frankfurt aufeinander.



Zwei englische Fans freuten sich am Nachmittag auf das Spiel. Sie standen als "Guards" der britischen Armee verkleidet in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs und hielten die Flagge Englands. Bild © Katrin Kimpel (hr) Ende der Bildergalerie

Prinz William und König Frederik kommen

Neben tausenden "normalen Fans" kommt auch hoher Besuch nach Frankfurt: Es wird royal auf der Tribüne des Frankfurter EM-Stadions. Prinz William hat sein Kommen angekündigt. Das ist im öffentlich einsehbaren Kalender der Königsfamilie vermerkt. Auch der dänische König Frederik X. will sich die "Danish Dynamite" hautnah ansehen. Beide sollen sich im Stadion ins Goldene Buch der Stadt eintragen, erklärte eine Stadtsprecherin.

König Frederik und Prinz William (v.l.) wollen in Frankfurt EM-Fußball schauen. Bild © picture-alliance/dpa, Imago Images

Für die Partie in Frankfurt konnten rund 10.000 Dänen Tickets ergattern. Die Anhänger veranstalteten am Mittag vor dem Spiel einen EM-Fanwalk vom Opernplatz zum Hauptbahnhof. Bereits am Mittwoch fuhren dänische Fans mit einem rot-weißen Bus auf dem Römerberg vor und hissten eine dänische Flagge.

Auf englischer Seite werden mehr als 50.000 Fans der Three Lions erwartet. Rund 10.000 haben ein Ticket für das Stadion. Die britische Boulevardpresse hatte die Fans vor dem Bahnhofsviertel gewarnt - und es als "Zombieland" voller schlurfender Junkies bezeichnet. Das tat der Reiselust der Engländer offenbar keinen Abbruch.

Englische Fans an einem Pub am Frankfurter Hauptbahnhof. Bild © picture-alliance/dpa

Die Polizei ist für das Spiel der Engländer gegen die Dänen bereits gewappnet. Hessenweit werden am Donnerstag etwa 2.500 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz sein, wie die Beamten mitteilten.