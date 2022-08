In den Skigebieten laufen die Planungen, wie angesichts der drohenden Energiekrise im Winter Energie eingespart werden kann.

In Hessens größtem Skigebiet in Willingen (Waldeck-Frankenberg) soll die Geschwindigkeit der bis zu 1.500 Meter langen Seilbahnen gedrosselt werden. Nach Angaben eines Sprechers sollen auch die Preise für die Tickets angehoben werden. Auf der Wasserkuppe in der Rhön wurden energiesparende Schneekanonen angeschafft. Auch hier sollen die Tickets teurer werden.