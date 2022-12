Im Jahr 2021 ist in Hessen weniger Strom aus Erneuerbaren Energien erzeugt worden als im Vorjahr.

Das geht aus dem am Mittwoch vom Wirtschaftsministerium veröffentlichten Energiemonitor 2022 hervor. Demnach wurden 2021 8,2 TWh erneuerbarer Strom in Hessen erzeugt, 2020 9,0 TWh. Der Anteil Erneuerbarer Energien an der hessischen Stromproduktion sank von 53 auf 49 Prozent. Im ersten Halbjahr 2022 stieg er laut einer ersten Prognose auf 58 Prozent.

Am Gesamtstromverbrauch machte der Strom aus Erneuerbaren Energien 2021 rund 23 Prozess aus (2020: 25 Prozess).