Im Kreis Fulda kommt es aufgrund von Corona-Ausfällen derzeit zu Verzögerungen bei der Müllabfuhr.

Zwar fielen vorerst keine Touren aus, allerdings würden die Routen erst nach und nach angefahren werden, kündigte der Kreis Fulda am Dienstag an. Tonnen könnten womöglich erst am Samstag oder in der kommenden Woche geleert werden.