Goldmünzen und Bargeld im Wert von über 50.000 Euro haben Betrüger in Offenbach von einer 84-Jährigen ergaunert.

Die Unbekannten hatten sich am Dienstag als Polizisten und Anwälte ausgegeben und überredeten sie, Geld und Gold auf der Straße an einen Abholer zu übergeben, teilte die Polizei am Mittwoch mit.