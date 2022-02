Ein in Kassel geflohener sicherungsverwahrter Mann ist in einem Hotel in Baunatal (Kassel) festgenommen worden.

Ein Zeugenhinweis habe zur Festnahme des 67-Jährigen am frühen Freitagmorgen geführt, teilte die Polizei mit. Er sei zurück in die Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Zuvor war er bei einem begleiteten Ausgang entwischt.