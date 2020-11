Weltkriegsbombe in Hanau gefunden: Der Evakuierungsbereich aus dem die Menschen in Sicherheit gebracht werden

Bild © Stadt Hanau

Bauarbeiter haben in Hanau erneut eine Weltkriegsbombe gefunden. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg soll noch am Nachmittag entschärft werden. Wichtige Verkehrsstraßen müssen gesperrt werden.

Immer wieder werden bei Bauarbeiten in Hessen Weltkriegsbomben entdeckt (Symbolbild). Bild © Imago Images

Bauarbeiter haben am Dienstag im Wohngebiet auf dem Gelände der ehemaligen Pioneer-Kaserne in Hanau erneut eine Bombe gefunden. Die 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe liegt in unmittelbarer Nähe von zwei Hauptverkehrsadern. Der Durchgangsverkehr muss ab 15 Uhr mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Die Bundesstraße 43a wird auf dem Teilstück zwischen Hanauer Kreuz bis zur Anschlussstelle Hauptbahnhof gesperrt. Der Verkehr der Bundesstraße 8/Landesstraße 3193 von Hanau Nord kommend wird abgeleitet in Richtung Lamboy/Tümpelgarten.

Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg soll noch am Nachmittag entschärft werden. In einem 300-Meter-Radius rund um den Fundort der Bombe werden die Menschen seit 14 Uhr in Sicherheit gebracht. Wie viele Menschen genau betroffen sind, konnte der hr auf Anfrage zunächst nicht erfahren.

Bürgerhaus für Evakuierung

Das Bürgerhaus Wolfgang, das in fußläufiger Entfernung zur Absperrzone liegt, steht für den Aufenthalt während der Evakuierungsphase bereit. Weil die Bombe nur entschärft werden kann, indem der Zünder gesprengt wird, wird es zu einem lauten Knall kommen, sagte die Stadt in einer Mitteilung.

In den vergangenen Wochen waren immer wieder Fliegerbomben bei Bauarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Pioneer-Kaserne gefunden worden.

Sendung: hr-iNFO, 17.11.2020, 15.30 Uhr