Weltkriegsbombe in Friedberg gefunden

Einen Tag nachdem in Friedewald eine Weltkriegsbombe gefunden worden war, sind auch in Friedberg Bauarbeiter auf eine solche gestoßen. Menschen im Umkreis von 250 Metern mussten am Donnerstagabend ihre Häuser verlassen.

Bei Bauarbeiten ist am Donnerstagnachmittag im Friedberger Ortsteil Fauerbach eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der Fundort der 75-Kilo-Bombe befindet sich in der Straße "Am runden Garten" unweit des Friedberger Bahnhofs.

Notunterkunft in Stadthalle

Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr begann nach Angaben der Stadt Friedberg die Evakuierung des betroffenen Gebietes in einem Umkreis von 250 Metern um den Fundort. Mit Lautsprecherdurchsagen und Tür-zu-Tür-Kontrollen sollte sichergestellt werden, dass alle Anwohner ihre Unterkünfte räumen. In der Friedberger Stadthalle wurde eine Notunterkunft eingerichtet.

Um 22.35 Uhr teilte die Stadt schließlich mit, dass mit der Entschärfung der Bombe begonnen wurde. Der Zünder musste von den Experten vor Ort gesprengt werden.

Aufgrund von Sperrungen wird auch der Verkehr durch die Maßnahmen beeinträchtigt. Fauerbach soll möglichst weiträumig umfahren werden.