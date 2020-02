Rosenmontag 2020 in Volkmarsen: Tausende sind gekommen, um in der nordhessischen Fastnachtshochburg fröhlich Rosenmontag zu feiern. Am Ende stehen das nackte Entsetzen und bundesweite Anteilnahme.

Fastnacht in Volkmarsen (Waldeck-Frankenberg) ist ein Volksfest, und der Rosenmontag der traditionelle Höhepunkt. 14 Uhr Rathauserstürmung mit symbolischer Schlüsselübergabe. Dann der Start des großen Umzugs mit 700 Teilnehmern und vielen Tausend Zuschauern – zunächst läuft auch diesmal alles nach Plan. Zum abschließenden kunterbunten Rosenmontagsball in der Nordhessenhalle kommt es dann aber nicht mehr.

Um halb drei am Nachmittag weicht in der 7.000-Einwohner-Kleinstadt an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen die fröhliche Stimmung Schmerz und Entsetzen. Ein silberfarbener Mercedes Kombi fährt in eine Menge feiernder Menschen. "Wir waren höchstens 20 Meter von der Stelle entfernt. Auf einmal stand das Auto da mitten in den Menschen. Das ist schlimm gewesen", berichtet eine Augenzeugin.

"Jetzt noch zittrige Knie"

Wie andere trägt sie noch ihr Fastnachtskostüm, während Sirenen ertönen, Hubschrauber kreisen und Rettungwagen an- und abfahren. Später wird nach und nach klar, was geschehen ist: Ein 29 Jahre alter Mann aus Volkmarsen ist "bewusst in die Personengruppe gefahren“, wie ein Polizeisprecher erklärt. Zeugen berichten, er habe noch einmal voll aufs Gas getreten. 30 Menschen sind verletzt, darunter einige schwer. Ein Drittel der Opfer sind Kinder.

Die Verletzten liegen am Boden und schreien vor Schmerzen. "Die Leute sind wie Papier durch die Luft geflogen. Ich habe jetzt noch zittrige Knie“, erzählt Friedhelm Engelmann später. Auf der linken Wange hat er noch ein aufgemaltes Blümchen. Während der Ort, der wohl ein Tatort und kein Unfallort ist, schon abgesperrt wird, herrscht bei vielen ängstliche Ungewissheit wegen Verwandten und Freunden.

"Will nur wissen, ob es ihr gut geht"

Lena Schweikert sucht nach ihrer Schwester. "Sie war vorne mit beim Umzug dabei. Ich will nur wissen, ob es ihr gut geht“, sagt sie. Gewissheit hat dagegen Elisa-Daisy Jackson: "Ein Klassenkamerad wurde angefahren. Er hat eine Verletzung am Fuß und eine Gehirnerschütterung. Ich bin glücklich, dass ihm nicht noch mehr passiert ist."

Auch der 29 Jahre alte Verursacher selbst ist verletzt. Er kann deshalb zunächst nicht vernommen werden. Seine Motive bleiben unklar. Der Vorfall verunsichert viele, er findet Interesse weit über Deutschland hinaus. Denn vor wenigen Tagen erst hat ein vermutlich psychisch kranker Rassist zehn Menschen und dann sich selbst in Hanau getötet.

"Es war schrecklich anzusehen", sagt Landrat Reinhard Kubat (SPD). Als er in Volksmarsen eintraf, lagen Opfer noch am Boden, auch Kinder. Sie seien aber bereits zugedeckt und notärztlich versorgt worden. "Und wir haben keine Toten zu beklagen. Das ist ja auch eine gute Nachricht" sagt er.

Aufgewühlte Spekulationen

Warum das alles? Landrat Kubat kann sich, aufgewühlt wie er ist, nicht vorstellen, dass diese sinnlos erscheinende Tat kein politischer Anschlag ist. Rasch machen im Städtchen, vor allem aber in den sozialen Medien Spekulationen die Runde, auch wegen widersprüchlicher offizieller Angaben. Einen Anschlag will das Innenministerium nicht ausschließen.

Und der Verdächtige ist zunächst nicht voll vernehmungsfähig. Er hat sich bei seiner Fahrt selbst verletzt. Dass er alkoholisiert war, wie Medien berichten, bestätigen die Ermittler vorerst nicht.

Zu denen, die das alles fassungslos macht, zählt Ute Wilke. Sie wollte wie viele andere nach dem Zug in der Nordhessenhalle feiern: "Wir hatten den Kaffee gekocht. Die Würstchen lagen auf dem Grill. Jetzt haben wir alles wieder weggepackt und die Kapelle nach Hause geschickt." Weiter kann sie nicht reden, zu schlimm war dieser Tag.

Wieder Botschaften des Mitgefühls

Und wieder – wenn auch in einem womöglich ganz anders gelagerten Fall von Gewalt - treffen aus ganz Deutschland Botschaften des Mitgefühls und Mutmachens in Hessen ein. "Meine Gedanken sind bei den Verletzten von Volkmarsen und ihren Angehörigen", lässt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer auf Twitter erklären.

"Unsere Gedanken sind bei den Verletzten von Volkmarsen“, twittert Bundeaußenminister Heiko Maas (SPD) und schließt: "Und von Herzen danke den Einsatzkräften vor Ort." "Tief bestürzt" zeigt sich CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak bei Twitter. Und ob Grüne, AfD, FDP oder Linkspartei - sie alle bekunden ihre Anteilnahme

"Bin in Gedanken in Volkmarsen“, schreibt der nordhessische SPD-Bundestagabgeordnete Michael Roth. Und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) erinnert an die Mordtat von Hanau vor fünf Tagen, da er schon wieder tröstliche Worte finden muss. "Ich bin schockiert über diese schlimme Tat, durch die viele unschuldige Menschen zum Teil schwer verletzt worden sind, sagt er.

