Unbekannte haben am Sonntagabend Asche in einer Mülltonne in Herborn (Lahn-Dill) entsorgt und einen größeren Brand ausgelöst.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, griff das Feuer von der Tonne zunächst auf einen Holzunterstand sowie auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Der Schaden liegt schätzungsweise bei 50.000 Euro.