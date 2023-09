Entwarnung in Hanau: Vermeintliche Bombe ist keine

In Hanau war unweit des Hauptbahnhofs ein verdächtiges Metallstück im Boden gefunden worden. Nun ist klar: Es handelt scih nicht um eine Weltkroiegsbombe, wie zunächst vermutet.

Entwarnung in Hanau: Die vermeintliche Bombe, die am Freitag im Südosten unter der Erde gefunden wurden, ist keine. bei dem es sich nach Angaben der Stadt um eine Weltkriegsbombe handeln könnte.

Es handele sich lediglich um Bombenschrott in einem trichter, sagte ein Sprecher der Stadt am Sonntagvormittag. Eine Spezialfirma hatte den Fund am Sonntagmorgen untersucht.

Keine Absperrung nötig

Den Anwohnerinnen und Anwohner bleibt somit eine aufwendige Evakuierung erspart. Auch der Verkehr hätte unter einer Absperrung gelitten, der Fundort liegt in der Nähe der vierspurigen B43a und des Hauptbahnhofs.

Bombenfunde sind allerdings in Hanau keine Seltenheit. Die Brüder-Grimm-Stadt war im Zweiten Weltkrieg Ziel schwerer Bombenangriffe. Immer wieder mussten in den vergangenen Jahren Bomben aus dieser Zeit entschärft oder gesprengt werden.