Rettungs- und Polizeikräfte am Einsatzort in Dietzenbach. Bild © Einsatzreport Südhessen

Entwarnung nach vermeintlichem Sprengsatz-Fund in Dietzenbach

Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstands in einer Dietzenbacher Wohnung wurden ein Wohnhaus und eine Grundschule geräumt. Die Polizei hatte zunächst angenommen, es handele sich um einen Sprengsatz. Spezialisten des LKA gaben aber Entwarnung.

In einer Wohnung in Dietzenbach (Offenbach) hat die Polizei am Mittwoch im Zuge einer geplanten Festnahme einen Gegenstand gefunden, der verdächtig wie ein Sprengsatz aussah. Spezialisten des Landeskriminalamts (LKA) stellten jedoch fest, dass es sich nicht um einen explosiven Gegenstand handelt.

Die Gebäude rund um den Fundort wurden zuvor vorsorglich geräumt, darunter auch eine Grundschule.

Polizei Südosthessen @Polizei_soh Aktuell findet ein Polizeieinsatz im Theodor-Heuss-Ring in #Dietzenbach statt. Beamte haben in einer Wohnung einen möglichen Sprengsatz gefunden; dieser soll entschärft werden. Hierfür werden angrenzende Gebäude geräumt. Bitte beachtet die Anweisungen der Kollegen vor Ort.

Beamte hatten den Gegenstand in der Privatwohnung der Person gefunden, die sie festnehmen wollten. Weitere Details und Hintergründe zu der geplanten Festnahme sind noch unklar.

Der Einsatzort in Dietzenbach. Bild © Einsatzreport Südhessen

Grundschule geräumt

Um kein Risiko einzugehen, sei der Bereich um den Fundort abgesperrt und geräumt worden, sagte ein Polizeisprecher zu hessenschau.de. Für etwa 250 Schüler und Schülerinnen der Regenbogen-Grundschule war der Unterricht somit vorzeitig beendet. Das sei jedoch eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen, Gefahr habe nicht bestanden.

Zudem brachte die Polizei 15 Anwohner in Sicherheit. Noch ist unklar, wann sie in ihre Wohnungen zurückkehren dürfen.