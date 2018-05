Gewitter am Sonntag über Bad Homburg, Badegäste am Bugasee in Kassel.

Gewitter am Sonntag über Bad Homburg, Badegäste am Bugasee in Kassel. Bild © picture-alliance/dpa

Umschwung erst nach Fronleichnam in Sicht

Die gute Nachricht: Ab Ende der Woche wird das aktuelle Sommerwetter weniger schwül, einfach nur schön. Die schlechte Nachricht: Bis dahin müssen die Hessen weiter mit heftigen Unwettern rechnen.

Erst am Sonntag zogen über Teilen Nord-, Ost- und Mittelhessens schwere Unwetter auf. Hagelschauer überschwemmten kleine Orte, Keller liefen voll, Straßen versanken im Schlamm. Der Bürgermeister von Hungen (Kreis Gießen), Rainer Wengorsch, sprach von einem "Jahrhundert-Unwetter". Freilich war es nicht das erste schwere Unwetter in diesem hochsommerlichen Frühling. Und es wird nicht das letzte sein.

Weitere Informationen Sondersendung zum Unwetter Das hr-fernsehen berichtet am Montag um 20.15 Uhr in einer Sondersendung über die Unwetter in Hessen und die mühsamen Aufräumarbeiten. Ende der weiteren Informationen

Die Gewitterneigung dürfte nach Aussage von hr-Meteorologe Rainer Behrendt bis zum Fronleichnamstag am Donnerstag anhalten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab für weite Teile des Landes eine Hitzewarnung für Montag und Dienstag heraus sowie eine Unwetterwarnung für Dienstag und Mittwoch. Gerade am Dienstag erwartet Behrendt wieder heftige Niederschläge: "Das wird ähnlich wie am Sonntag."

Wo genau Regen und Hagel heruntergehen könnten, lässt sich nicht vorhersagen. Letztlich, sagt Behrendt, "ist ganz Hessen gefährdet". Schuld ist ein Hoch über dem Balkan, das heiße und feuchte Luft in die südliche Hälfte Deutschlands schaufelt. Sein Kollege Tim Staeger sprach von einer Lotterie: die einen trifft's, die anderen nicht.

Ruhigeres Sommerwetter ab Freitag

Besser klingen da schon die Aussichten: Ab Freitag setzt sich voraussichtlich das Hochdruckgebiet aus dem Nordosten Europas auch in Hessen durch. "Das Sommerwetter wird ruhiger, es gibt weniger Quellwolken", sagt Behrendt. Also sinkt die Gewittergefahr. Derzeit profitieren davon bereits die Menschen in Nord- und Ostdeutschland.

Pünktlich zum Wochenende und zum meteorologischen Sommeranfang (1. Juni) könnte das Sommerwetter also planbarer werden. Grillpartyfreunde wird's freuen.

Sendung: hr-fernsehen, alle wetter extra!, 28.05.2018, 20.15 Uhr