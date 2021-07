Im Opel-Zoo in Kronberg (Hochtaunus) sind in dieser Saison so viele Feldhamster geboren worden, dass 28 von ihnen in die Zoos nach Frankfurt und Osnabrück gebracht wurden.

Das berichtete der Zoo am Donnerstag. Der Europäische Feldhamster ist vom Aussterben bedroht. Die Zoos züchten die Tiere für die Wiederansiedlung.