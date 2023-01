Wo in Hessen am Wochenende Hochwasser droht

Ergiebiger Regen erwartet Wo in Hessen am Wochenende Hochwasser droht

Der viele Regen der vergangenen Tage sorgt für Hochwasser an Bächen und Flüssen. Am Wochenende kommt es noch dicker, bevor es wieder winterlich werden könnte.

Audiobeitrag Audio Erste Flüsse und Bäche überschreiten Meldestufen Audio Zwei Spaziergänger an einer überfluteten Landstraße bei Heuchelheim (Gießen). Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

"Wir haben eine richtige Hochwasserlage", sagte eine Sprecherin des Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Freitag auf hr-Anfrage. Der anhaltende Regen der vergangenen Tage habe landesweit Bäche und Flüsse über die Ufer treten lassen. An 26 Pegeln waren am Vormittag Meldestufen überschritten, an dreien davon die Meldestufe 2.

Meldestufe 1 ist erreicht, sobald ein Gewässer randvoll ist und an einigen Stellen das Wasser bereits über das Ufer tritt. Meldestufe 2 entspricht laut HLNUG einem "größeren Hochwasser", das ufernahe Grundstücke überflutet und vereinzelt Keller überlaufen lässt. Ab Meldestufe 3 werden Ortschaften vom Hochwasser eingeschlossen, Straßen sind unpassierbar.

Flächendeckend ergiebiger Regen

Den Angaben des HLNUG zufolge war das Hochwasser an Lahn und Eder bislang am stärksten. Die Messstationen in Gießen, Leun (Lahn-Dill-Kreis) und Schmittlotheim (Kreis Waldeck-Frankenberg) meldeten demnach ein Überschreiten der zweiten Stufe. Im Vogelsberg fielen binnen 24 Stunden rund 50 Liter Regen pro Quadratmeter, im Westerwald 37 Liter.

"Der Scheitelpunkt ist heute erreicht", sagte hr-Meteorologe Tim Staeger am Freitag, schränkte aber auch gleich ein: "Doch am Sonntag kommt eine zweite Welle." Nach einer kleinen Regenpause zum Start ins Wochenende ziehe ein neues, ergiebiges Regengebiet ab Samstagvormittag von Westen her über Hessen. Staeger sagt in der Fläche zehn bis 20 Liter Regen pro Quadratmeter, an den Gebirgsketten von Vogelsberg und Westerwald bis zu 40 Liter pro Quadratmeter voraus.

Steigende Pegel im ganzen Land erwartet

Das HLNUG geht daher davon aus, dass die Wasserstände erneut ansteigen. Betroffen seien dann



die Lahn und manche ihrer Zuflüsse,

die Eder,

die Fulda und die Oberläufe von Zuflüssen,

die aus dem Vogelsberg kommenden Bäche und Flüsschen zur Kinzig und zur Nidda und

Bäche und Flüsse im Taunus.

Auch am Neckar könnten am Wochenende Meldestufen überschritten werden, warnt das HLNUG. An Main und Rhein bestehe weiterhin keine Hochwassergefahr. "Große Flüsse reagieren träger auf den Niederschlag", erklärte Staeger. Die Pegel von Nebenflüssen und Bächen aber stiegen schnell. Das HLNUG informiert hier über die einzelnen Pegelstände .

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht

"Am Ende des Wochenendes werden wir den üblichen Monatsniederschlag schon zur Mitte des Januars erreicht haben", prognostiziert hr-Meteorologe Staeger. Das Problem dabei: "Die oberen Bodenschichten sind gut mit Feuchtigkeit gesättigt", sagte Staeger, "sie können kein Wasser mehr aufnehmen. Die Niederschläge fließen daher oberflächlich ab und sorgen für Hochwasser."

Oberhalb von 500 Metern wird es winterlich

Die Hochwassergefahr dürfte aber nach dem Wochenende vorüber sein. "Zum Wochenstart wird es dann kühler. Das Wetter bleibt zwar wechselhaft, doch die Niederschläge fallen nicht mehr so intensiv", sagt Staeger. Und: Sie fallen in anderer Form. "In Höhen oberhalb von 500 Metern wird es winterlich, da bekommen wir Schnee."