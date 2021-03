Erhöhte Waldbrandgefahr in Hessen

Das Umweltministerium warnt vor erhöhter Brandgefahr in Hessens Wäldern.

Überwiegend bestehe die mittlere, in Südhessen lokal hohe Waldbrandgefahr, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Mit Entspannung rechnet die Behörde erst in der kommenden Woche, wenn es wieder mehr regnen soll.